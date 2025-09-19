Трамп раскрыл, какие сделки обсуждает с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что ожидает, что обсуждаемые с Эрдоганом сделки «завершатся положительно».

«Мы работаем с президентом Турции над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16, и продолжение переговоров по F-35», — добавил американский глава.

Также Трамп указал, что 25 сентября примет Эрдогана в Белом доме.