США обсудили с арабскими странами управление сектором Газа после войны

Соединенные Штаты провели переговоры с государствами Персидского залива о возможной передаче им контроля над сектором Газа после окончания конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла США в Израиле Майка Хакаби.

В материале отмечается, что США обсудили в ходе переговоров с арабскими государствами Персидского залива идею создания временной администрации с участием указанных стран, при которой Соединенные Штаты могли бы взять на себя роль наблюдателя. Хакаби уточнил, что в Вашингтоне не поддержат план, включающий создание палестинской автономии, если ее руководство продолжит "выплачивать средства отдельным лицам и семьям, участвовавшим в том, что США называют актами терроризма".

Напомним, в июле 2025 года в Нью-Йорке под председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция, посвященная мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В принятой по ее итогам декларации участники подчеркнули необходимость конкретных шагов с четкими сроками для реализации концепции двух государств, подтвердив стремление к прекращению войны в Газе и достижению справедливого и устойчивого решения конфликта, обеспечивающего лучшее будущее для народов региона.