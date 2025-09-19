Журналист осудил фон дер Ляйен после заявления о России

Журналист Чей Боуз прокомментировал выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о санкциях против России. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз осудил фон дер Ляйен после заявления о России и подчеркнул, что новый пакет санкций Евросоюза не повлияет на Россию, как и предыдущие.

«ЕС предлагает введение нового, девятнадцатого пакета санкций против России. Что ж, должно быть он настолько же эффективно поможет остановить Россию, как и предыдущие восемнадцать, да?» — саркастично написал он.

Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России.