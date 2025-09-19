Зеленский рассказал о пользе продажи оружия

Украина будет продавать оружие, чтобы увеличить военное производство. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Minval.

По его словам, у Киева есть излишки морских дронов, которые можно продать. Полученные от их продажи средства можно направить на производство более важного оружия, заключил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе в Европейском союзе состоятся переговоры по созданию «стены дронов» вдоль восточной границы Украины. Он добавил, что его страна — единственное государство в Европе, которое ведет «современную войну против России».

До этого ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для дронов» вдоль границ республик с Россией.