Польша сообщила об инциденте с истребителями РФ у буровой платформы

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждается, два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте в пределах охранной зоны объекта.

«Вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в польской пограничной службе.

СМИ: три российских Миг-31 долетели до Таллина

Ранее в НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в эстонское воздушное пространство. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.