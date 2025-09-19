Европе следует готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. Такое мнение высказал спецпосланник американского президента Кит Келлог, передает РИА Новости.

Он отметил, что не считает, что Вашингтон «полностью отступит, но лучше, если Европа будет твердо стоять на своих ногах».

«Лучше быть готовым. На данный момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины благодаря сплоченности, которой мы раньше не видели», — добавил Келлог.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.