Иран остановил взаимодействие с МАГАТЭ

Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление Совбеза страны.

Отмечается, что такое решение принято «из-за действий европейских стран».

МАГАТЭ и Иран согласовали возобновление инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в Исламской Республике в начале сентября, до этого сотрудничество было приостановлено после ударов Израиля и Соединенных Штатов по Ирану.