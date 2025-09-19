В офисе Зеленского анонсировали «стену дронов»

На следующей неделе в Европейском союзе (ЕС) состоятся переговоры по созданию «стены дронов» вдоль восточной границы Украины. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, к этому проекту должна присоединиться и Украина. Он добавил, что его страна — единственное государство в Европе, которое ведет «современную войну против России».

«Со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий изменились, а за последние годы ключевую роль играют дроны. Именно поэтому нужно менять и армии, делать ставку на искусственный интеллект, который будет в беспилотниках, как в ударных, так и в зенитных», — написал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия планомерно уничтожает мощности по производству вооружения Украины. Тем не менее, добавил он, Киев пытается строить производства как на своей территории, так и на территории Европы.