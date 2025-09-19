Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной является безответственным, поскольку в таком случае Польша окажется втянута в конфликт напрямую. Такое мнение высказал главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

По его словам, если Польша вступит в конфликт на Украине, как предложил Сикорский, то автоматически лишит себя защиты, которую гарантирует статья 5 Договора о НАТО.

«Назвать то, что делает господин Сикорский, "безответственностью", — это слишком мягко», — сказал Лисицкий.

Он считает, что человек, который несет ответственность за свою страну, не должен делать таких радикальных заявлений.

«Те, кто занимает милитаристские позиции, хотят, чтобы Польша напрямую включилась в военный конфликт на Украине. И она действительно включается, причем — и Сикорский должен это понимать — не будучи к этому полностью подготовленной», — добавил главный редактор.

По его мнению, власти Польши пользуются ситуацией с беспилотниками, чтобы прикрыть свои неудачи в других вопросах. Лисицкий подчеркнул, что правительство премьер-министра республики Дональда Туска «не может справиться практически ни с одной проблемой».

Напомним, что 10 сентября Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов, три из которых удалось сбить. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел.