Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада.

Об этом говорится в статье британского еженедельного журнала The Economist, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, отмечают, что для того, чтобы восполнить пробелы в бюджете Украины, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры стран ЕС предпочли бы этого избежать.

При этом издание подчёркивает, что конфликт может закончиться вынужденно из-за истощения ресурсов Украины, так как у неё заканчиваются запасы и финансы на жалование своим военным.

«Многие иностранные правительства давали Украине кредиты, надеясь на то, что это поставит её в сильную позицию за столом переговоров. Для них такой вариант урегулирования станет не только трагедией, но и пустой тратой денег», – резюмирует The Economist.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не поддерживать Украину после заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, который потребовал от европейцев предоставить «незалежной» многомиллиардную помощь.