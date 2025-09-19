Суд отклонил иск Трампа на 15 млрд долларов
Суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа на 15 миллиардов долларов против влиятельной американской газеты New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что Трамп потребовал взыскать с издания 15 миллиардов долларов в качестве компенсации за клевету — по мнению главы Белого дома, издание «десятки лет» распространяло о нем ложь. Как решил окружной судья Стивен Мерридэй, жалоба Трампа «явно и непростительно» противоречит Восьмой поправке к Конституции США, которая запрещает чрезмерные залоги, штрафы, и прочие слишком жестокие наказания.
«Данное разбирательство будет начато, продолжено и завершится в соответствии с правилами процесса, профессионально и достойно. Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать сорока страниц», — сказано в решении суда.
Помимо этого, судья подверг иск Трампа критике — по его словам, судебный процесс не является «публичным форумом для оскорблений и выплескивания ярости против противника».
Ранее Трамп заявил, что для него стало «большой честью» подать иск о клевете против New York Times.