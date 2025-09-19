Си Цзиньпин выступил с обращением к США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что народ Китая никогда не забудет помощь США и других союзников в борьбе с Японией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Помимо этого, Си Цзиньпин также призвал дорожить миром и не забывать историю.

«Китайский народ не забудет ценную помощь в годы войны сопротивления Японии, которую ему оказали США и другие страны антифашистской коалиции. Мы должны чтить павших героев и на основе исторической памяти ценить мир и строить будущее», — заявил он.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.