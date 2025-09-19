Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам американского главы, в ходе беседы были затронуты вопросы торговли, борьбы с наркотрафиком и необходимость завершения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Трамп назвал прошедший разговор «очень продуктивным».

«Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, проблему фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», — добавил он.

Также Трамп сообщил, что договорился встретиться с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.