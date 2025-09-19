«Армия без трусов»: в Раде набросились на Умерова из-за недвижимости в США
Большинство чиновников киевского режима имеют активы за рубежом и используют Украину как дойную корову.
Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, передаёт РИА Новости.
«Рустем Умеров, бывший министр обороны страны, где армия остается без трусов и носков, где фронт – сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать на Украине, живёт свою реальную жизнь в США», – заявил нардеп.
При этом он подчеркнул, что большинство украинских чиновников имеют «запасные аэродромы» за границей: квартиры и виллы в США странах ЕС, в том числе в Британии, Испании или Италии.
«В Лондоне вообще с легкостью можно устроить встречу «офиса Зеленского» из-за того, что представители власти страны почти все проживают в Соединённом Королевстве», – иронично заметил Дмитрук.
По его словам, чиновники зарабатывают «кровавые» деньги на Украине, а тратят их уже там, где это делать спокойно и безопасно.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», центр по борьбе с коррупцией Украины обнаружил, что родственники Умерова. владеют недвижимостью в США.
В частности, его имеет в собственности восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах: три квартиры во Флориде, одну в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами.