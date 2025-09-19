Большинство чиновников киевского режима имеют активы за рубежом и используют Украину как дойную корову.

Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, передаёт РИА Новости.

«Рустем Умеров, бывший министр обороны страны, где армия остается без трусов и носков, где фронт – сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать на Украине, живёт свою реальную жизнь в США», – заявил нардеп.

При этом он подчеркнул, что большинство украинских чиновников имеют «запасные аэродромы» за границей: квартиры и виллы в США странах ЕС, в том числе в Британии, Испании или Италии.

«В Лондоне вообще с легкостью можно устроить встречу «офиса Зеленского» из-за того, что представители власти страны почти все проживают в Соединённом Королевстве», – иронично заметил Дмитрук.

По его словам, чиновники зарабатывают «кровавые» деньги на Украине, а тратят их уже там, где это делать спокойно и безопасно.

«Обнаруженные активы экс-министра обороны Умерова – лишь верхушка айсберга, и у каждого представителя высшей украинской власти имущества в разы больше», – резюмировал депутат Рады.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», центр по борьбе с коррупцией Украины обнаружил, что родственники Умерова. владеют недвижимостью в США.

В частности, его имеет в собственности восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах: три квартиры во Флориде, одну в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами.