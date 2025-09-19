В Литве демонтировали все ЛЭП на границе с Россией

В Литве заявили о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией
Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью. Об этом сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid.
По словам главы компании Рокаса Масюлиса, данная мера является «признаком полной интеграции Litgrid в электросети континентальной Европы».
«Мы демонтировали провода всех линий, которые пересекали границу Литвы и Калининграда», — добавил он.
Масюлис считает, что данный шаг укрепит «энергетическую независимость» Литвы.
Напомним, что в феврале 2025 года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, в которую также входили Белоруссия и Россия.