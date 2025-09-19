В ЕС решили коллективно ответить России из-за инцидента в Эстонии

Европейский союз (ЕС) намерен подготовить коллективный ответ на инцидент с истребителями МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в социальной сети Х.

«Евросоюз солидарен с Эстонией (...). Мы рассмотрим наш коллективный ответ на действия России на неформальном заседании Евросовета в Копенгагене 1 октября», — отметил чиновник.

По мнению Кошты, эта ситуация подчеркивает необходимость «укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, а также усиления давления на Россию».

Произошедшее также прокомментировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она утверждает, что Россия испытывает терпение Запада.

Ранее в НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в эстонское воздушное пространство. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.