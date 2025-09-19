Эрдоган выступил с обвинением в адрес оппозиции

Оппозиция пытается создать кризисную ситуацию и дестабилизировать Турцию, делает все возможное, чтобы подорвать доверие к государственным институтам и национальной экономике. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, основная оппозиция Турции — Народно-республиканская партия (СНГ) — в течение последних шести месяцев прилагает все усилия, чтобы «разрушить атмосферу стабильности и доверия, которая с трудом создавалась на протяжении последних 23 лет».

«Оппозиция призвала к бойкоту и нацелилась на национальные бренды», — добавил Эрдоган на церемонии презентации стратегии сотрудничества и плана действий страны на 2025-2029 годы.

Президент Турции считает, что оппозиция находится в состоянии хаоса, беспорядка и кризиса, поскольку уже испробовала все возможные методы, но успеха не добилась. Эрдоган выразил уверенность, что они не смогут нанести ущерб стране и экономике и в будущем.

В марте глава СНР Озгюр Озель призвал к бойкоту ряда отечественных брендов. Это вызвало резкую реакцию правительства. В сентябре действия оппозиционеров переросли в стычки с полицией.