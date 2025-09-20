Грузию призвали признать Южную Осетию

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал Грузию признал независимость его страны после осуждения агрессии режима Михаила Саакашкили на республику в 2008 году.

Свой призыв Гаглоев озвучил на пленарном заседании экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», передает РИА Новости.

«Мы открыто говорим тем, кто в Грузии нашел в себе силы и мужество признать ответственность Саакашвили за агрессию против Южной Осетии, пора сделать следующий шаг. Признайте республику Южная Осетия», — заявил он.

По словам Гаглоева, этот шаг необходим «для будущего».

20 сентября президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики. Глава государства пообещал, что Россия будет помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию, а затем ввела войска в республику, в результате чего Цхинвал подвергся разрушениям. Сразу после этого Россия ввела войска в Южную Осетию и выдворила оттуда грузинские войска за пять дней. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

8 августа 2025 года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что администрация бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нанесла огромный ущерб национальным интересам республики, начав военные действия в августе 2008 года.