На Украине заявили о возвращении Кулебы

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вернулся в страну после побега. Об этом сообщает Times of Ukraine со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Кубеба сейчас находится в Киеве. Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На прошлой неделе Кулеба в интервью итальянским СМИ заявил, что ему пришлось бежать из своей страны, как «вору ночью». Поводом к этому стал введенный Владимиром Зеленским запрет на выезд для бывших дипломатов.

Напомним, что Кулебу отправили в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года.