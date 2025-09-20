Поляки против украинцев: местные жители призывают беженцев покинуть страну

В Польше продолжают расти антиукраинские настроения, причем как среди населения, так и среди представителей власти. Украинцев лишают пособий и призывают их отправиться обратно домой, желательно на фронт.

Польский парламент принял новую редакцию закона о помощи украинцам, которая ужесточает условия получения поддержки. Согласно новым правилам, право на пособия при воспитании ребенка сохранятся лишь у тех украинцев, кто легально трудоустроен в Польше и чьи дети посещают местные школы. Также беженцы из Украины лишатся бесплатного доступа к ряду медицинских услуг. Ранее, в конце августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении социальных льгот для украинцев до марта 2026 года. Действие предыдущих норм истекает в конце сентября.

На этом фоне заметные антиукраинские настроения и среди населения. Так, во Вроцлаве произошло нападение: местный житель, 32-летний безработный фитнес-инструктор Михал Ф., принял гражданина Румынии за украинца и открыл по нему стрельбу из пневматического пистолета, целясь в голову. Он дважды попал в него: в глазное яблоко и веко правого глаза, а также в лоб. После этого он избил пострадавшего, крича о ненависти к украинцам и требуя, чтобы те «уезжали домой». Румынский гражданин получил серьезные ранения. Нападавший был арестован и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Это не единственный случай. Во Вроцлаве неизвестные сорвали с автомобиля украинские номера и оставили на кузове надпись «на фронт». Кроме того, в Польше набирает обороты антиукраинский флешмоб, в рамках которого местные жители называют свои Wi-Fi-сети оскорбительными высказываниями в адрес беженцев, например, «Украина - это ад», «убийцы с Украины», «украинцы, валите домой».

Параллельно Польша усилила пограничный контроль на границе с Украиной. Из-за тестирования новой биометрической системы, предполагающей сканирование лиц и сбор отпечатков пальцев, на пунктах пропуска «Шегинь» и «Краковец» образовались многокилометровые очереди.

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в стране растёт антипатия к Украине, однако, по его словам, задача польских политиков — «сдерживать эту волну, а не плыть по её течению». Туск подчеркнул, что происходящее, естественно, организовано Кремлём «на основе подлинных страхов и эмоций». Польские пользователи в ответ указывают, что растущее недовольство вызвано реальными проблемами в поведении украинских мигрантов, а также чувством, что власти игнорируют нужды своих граждан, проявляя к ним неуважение.

Причины недовольства у поляков действительно есть. Массовый наплыв беженцев привел к росту цен на аренду жилья и перегрузке систем образования и здравоохранения. На момент июня 2025 года в Польше официально находилось 998 тысяч зарегистрированных украинских беженцев – это один из самых высоких показателей в Европе.

Также в Польше неоднократно происходили скандалы с участием украинцев, включая попытки поджогов, демонстрацию нацистской символики и осквернение мемориалов жертв Волынской резни. Напомним, что в августе произошел очередной конфликт. Во время концерта белорусского исполнителя в Варшаве посетители начали демонстрировать символику Украинской повстанческой армии* (организация, запрещенная в РФ), которую в Польше связывают с военными преступлениями периода Волынской резни. В ответ польские власти заявили о намерении выслать 57 украинских и 6 белорусских граждан, обвиненных в нарушении общественного порядка.

*УПА (Украинская повстанческая армия) — запрещенная в России экстремистская организация.