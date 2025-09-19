Население Украины, как следует из данных издания "Украинские национальные новости", снизилось до 28,7 миллиона человек. Издание ссылается на данные государственной миграционной службы страны.

В декабре 2024 года экс-лидер запрещенной на Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отмечал: электронная перепись населения от кабмина на 1 декабря 2019 года зафиксировала численность населения страны (без учета неподконтрольных Украине до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек.

Общее количество лиц, подавших данные о своем месте жительства на 2025 год составляет, по данным украинского ведомства, 28,7 миллиона человек.

Также издание сообщило, что на Украине официально зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.