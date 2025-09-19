Стало известно, когда Польша откроет границу с Белоруссией

С 20 сентября Польша откроет границу для поездов, а 22 сентября — для остального транспорта. Об этом сообщает Радио «Беларусь».

Отмечается, что данная информация поступила от немецких логистических компаний, которые уже активно разрабатывают новые графики движения.

«Ожидается, что граница с Польшей откроется для железнодорожного транспорта 20 сентября, а для всех остальных видов транспорта — 22 сентября», — говорится в тексте.

Варшава пока никак не прокомментировала эту информацию.