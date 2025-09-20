Кулеба раскрыл последствия массового оттока молодежи с Украины

Из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации Украине, возможно, придется открыть границы для мигрантов из Азии. Такое мнение выразил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит украинский Telegram-канал «Новости.Live».

По мнению Кулебы, массовый выезд украинской молодежи 18-22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Экс-дипломат предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения.

«Ничего хорошего для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама», — высказался бывший глава украинского МИД

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что массовое бегство молодых людей с Украины в возрасте от 18 до 22 лет — это форма протеста против действий и решений украинских властей. Он добавил, что другой важнейший мотив — это чувство самосохранения. По мнению Жарихина, юноши определенно боятся попасть на фронт.