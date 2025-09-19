Секретная служба США устроила перепалку с поварами Карла III

Сотрудники Секретной службы США устроили перепалку с поварами короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Это случилось во время визита президента США Дональда Трампа в Виндзорский замок. Согласно информации издания, Секретная служба брала пробы всей еды, а также устроила проверку на королевской кухне, что не понравилось поварам. В итоге ситуация вылилась в словесный конфликт, который продлился несколько минут.

«Несколько членов команды Секретной службы, охранявших президента, зашли на кухню, чтобы понаблюдать за приготовлением блюд королевскими поварами, и даже попробовали еду, что некоторые из них посчитали неуместным. Гости пребывали в блаженном неведении, но атмосфера на кухне быстро накалилась, поскольку между кухонным персоналом и прибывшими американскими охранниками начались разборки», — сообщает издание.

Впрочем, официальные лица отрицают информацию о конфликте. Сам банкет, как рассказал источник из королевского окружения, «имел оглушительный успех».

Напомним, что ранее Трамп с женой прибыли на встречу с королем Карлом III в Великобританию. Этот визит вызвал массовые протестные акции среди британцев.