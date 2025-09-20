В Гааге протестующие атаковали здание партии «Демократы 66»

Противники приема мигрантов разбили окна здания леволиберальной партии «Демократы 66» (D66) в Гааге. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

Инцидент произошел после акции против миграционной политики правительства Нидерландов на поле Маливелд в Гааге. Демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем устроили в беспорядки в разных частях города. В частности, они подожгли полицейский автомобиль и бросали камни в правоохранителей, которые в ответ использовали против них водометы.

До этого парламент Нидерландов одобрил признание движения «Антифа» террористическим. Несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах «Антифа», угрожающих политикам Нидерландов, срывающих массовые мероприятия, запугивающих репортеров и учащихся университетов.

Лидер политического движения «Вольт» Лоренс Дассен полагает, что парламент слишком поспешно принял решение, фактически запрещающее «неугодное мнение».