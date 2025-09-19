Пока вы не уснули: предупреждение Медведева Европе и тяжелые решения Зеленского

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Эти действия против Евросоюза анонсировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Так российский политик отреагировал на намерение Совета Европы создать структуру для взимания репараций в пользу Киева. Эту инициативу Медведев назвал «психоделической».

Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять ряд «тяжелых решений», в том числе ужесточить мобилизацию, если ситуация на фронте для страны станет хуже. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В середине сентября Зеленский провел встречу с депутатами правящей партии «Слуга народа», на которой рассказал о своем видении продолжения конфликта. После этого события в сети появились противоречивые сведения о том, что сказал политик. Журналисты со ссылкой на источники в парламенте сообщили, что президент не пойдет на уступки России ни по территории, ни по языку.

В Германии разгорелся новый конфликт

В Берлине вспыхнул новый спор о политике на Ближнем Востоке. Как сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом), после визита на Западный берег министр экономического развития Германии Рим Алабали-Радован предложила выделить 30 миллионов евро Палестинской автономии под руководством Махмуда Аббаса.

По сведениям издания, она уже заручилась поддержкой канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля. Алабали-Радован утверждает, что Израиль перестал перечислять палестинцам налоговые поступления, что привело к кризису в структурах автономии. По ее мнению, Германия должна вмешаться, чтобы покрыть финансовые потери.

Эстония направила России ноту

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации ими объявления об учебе в РФ. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маркус Цахкна, передает РИА Новости.

Так эстонские власти отреагировали на сообщение посольства России, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах на два предстоящих учебных года.

ВСУ осуществили запуск ракет HIMARS

Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS. Об этом говорится в сводке военного ведомства о событиях в зоне спецоперации.

Речь идет о четырех снарядах HIMARS, которые были выпущены, вероятно, по позициям российских войск. Все они были перехвачены в воздухе.

Фон дер Ляйен сделала заявление по замороженным активам России

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила использовать российский активы для обеспечения кредитов Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым решением для финансирования усилий Украины по обороне на основе замороженных российских активов», — говорится в заявлении фон дер Ляйен на сайте ЕК.

СМИ: Пугачева может оказаться в тюрьме

Алла Пугачева может сильно поплатиться за свое интервью, которое дала на днях спустя несколько лет молчания. Против Примадонны вероятно возбуждение уголовного дела.

Поводом стали высказывания артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве, которые правоохранители сочли оправданием терроризма. Если суд признает Аллу Пугачеву виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы, передает SHOT.

Что происходит с россиянками в «липовых» модельных агентствах

Под видом престижных кастингов и «эксклюзивных» предложений фальшивые модельные агентства вовлекают девушек в мошеннические схемы, лишая их денег.

О механизме работы таких организаций рассказал эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий.

СМИ: Васильев «как бомжей» прогнал жену и дочь тренера Карпина во Франции

Во Франции произошел скандал между историком моды Александром Васильевым и супругой главного тренера сборной России по футболу Дарьей Карпиной. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Карпина во время шопинга в Монако вместе с 15-летней дочерью услышала русскую речь и узнала Александра Васильева. По ее словам, встреча с известным телеведущим оказалась неприятной: он посмотрел на них свысока и заявил, что проводит частную экскурсию, слушать которую можно только за деньги. Впоследствии Васильев выгнал их из бутика «как бомжей».

США рассекретили кадры с падением НЛО и телами пришельцев

Почти 22-минутное видео «Розуэлльский инцидент» загружено в Национальный архив, вызвав интерес к катастрофе 1947 года. Фильм сочетает статичные изображения и кадры из «Доклада о Розуэлле» и других источников об НЛО, сообщает Daily Mail.

Напомним, что 2 июля 1947 года недалеко от города Розуэлла в американском штате Нью-Мексико разбился некий летательный аппарат, который многие считают «летающей тарелкой». Это событие называют «Розуэллский инцидент».

