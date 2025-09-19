На телевидении Испании показали Нетаньяху неприличный жест

Ведущие одной из программ на испанском телевидении показали средние пальцы премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Внимание на это обратил «Царьград».

Отрывок сатирической передачи демонстрирует, что пятеро ведущих показали Нетаньяху средние пальцы. По данным «Царьграда», ведущие выступили против действий Израиля в Газе.

Испания - вместе с Ирландией и Норвегией - объявила о признании государственности Палестины еще в мае 2024 года. Палестинская администрация приветствовала этот шаг, а Израиль назвал его «наградой за террор» и отозвал своих послов из этих стран.

Недавно Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения пригрозили бойкотировать «Евровидение-2026», если в нем будет участвовать представитель Израиля. Германия и Италия, напротив, пообещали бойкот, если Израиля не будет на конкурсе.