Цвет ремня Мелании Трамп вызвал споры в соцсетях

Жена президента США Трамп Мелания вышла на публику в ремне спорного оттенка. Об этом сообщает Mirror.

55-летняя Мелания Трамп выбрала для выхода в свет облегающее платье люксового бренда Carolina Herrera с открытыми плечами. Образ дополнили массивные серьги с изумрудами и широкий ремень. Однако аксессуар вызвал споры в соцсетях из-за цвета: одним кажется, что он розовый, а другим — фиолетовым.

«Когда я увидел этот ремень во время прямой трансляции, он не казался мне розовым», «У меня так много вопросов», «Не хочу устраивать скандал, но пояс у Мелании розовый или фиолетовый?» — написали пользователи соцсетей.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

