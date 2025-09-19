Во Франции ответили на дерзкое заявление Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не поддерживать Киев после заявления Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от стран Европы.

В среду Зеленский заявил, что в октябре ожидает от союзников в Европе 3,5 млрд долларов на закупку оружия из США.

«Это полный бред! - написал Филиппо в соцсети X. - И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца?». «Франция… выделит несколько сотен миллионов! – возмущен он. - Все для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну!». Французы, по словам лидера «Патриотов», должны восстать против «этого грабежа». «Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, - призвал политик. - Ни одного солдата!».

Во вторник агентство Reuters сообщало: Белый дом одобрил первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Администрация США официально еще не подтвердила эту информацию.