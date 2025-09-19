Представителя США в ООН освистала толпа

Участники акции в поддержку Палестины освистали представителя США в ООН Морган Ортагус после того, как она в очередной раз наложила вето на проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Видеозапись инцидента публикует «ИноСМИ».

Морган Ортагус была единственной, кто выступил против резолюции.

«Результаты голосования таковы: 14 голосов — за, один голос — против, воздержавшихся нет. Проект резолюции не принят, ввиду отрицательного голоса постоянного члена Совета. Благодарю», — огласил решение представитель Южной Кореи.

После заседания Морган Ортагус освистали собравшиеся у здания пропалистинские активисты. Они громко выкрикивали: «Позор тебе! Позор!». А также поинтересовались и представительницы США, гордится ли она собой.

Ранее специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что были совершены четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года. Израиль отверг обвинения как «искаженные и ложные», назвав их «скандальными».

При этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о приостановке финансовой поддержки Израиля из-за событий в секторе Газа. А бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа высказал уверенность, что США и Израиль хотят изменить демографическую и политическую карту сектора Газа и превратить регион в зону для американских экономических проектов, включая туризм и инвестиции.