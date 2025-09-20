Россиян стали массово допрашивать в полиции Казахстана

Россиян вызывают в полицию Казахстана из-за незаконного получения ИНН страны в удаленном режиме. Об этом пишет RTVI.

В 2024 году дистанционное получение ИНН Казахстана было запрещено. В 2024-2025 году 240 тыс. граждан России получили банковские карты в Казахстане. Предполагается, что многие из них получили ИНН дистанционно.Такая услуга активно рекламируется в интернете, в связи с чем в Казахстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным журналистов, сейчас казахстанские полицейские рассматривают в качестве возможных свидетелей несколько сотен россиян, возможно, их список будет расширен до тысяч. Будут ли им грозить какие-то санкции, не уточняется.

В феврале 2025 года три банка Казахстана возобновили выдачу платежных карт россиянам. На этом фоне в стране резко вырос спрос на банковские карты Visa и MasterCard.