Власти США стали чаще депортировать россиян

Расследование британских журналистов показало, что с приходом к власти в США Дональда Трампа россиянам начали чаще отказывать в предоставлении убежища в Америке. Также граждан РФ стали чаще депортировать из США.

По данным пограничной службы США, с начала 2022 года въехать в Штаты попытались примерно 123 тысячи россиян. Речь идет как о россиянах, прибывших с различными визами, так и о гражданах РФ, которые рассчитывали получить убежище.

Более половины россиян - примерно 78 тысяч человек - пытались пересечь наземную границу между Мексикой и США. Пик попыток россиян пересечь границу этим способом пришелся на декабрь 2023-го.

С 2022 года решения по убежищу были вынесены в отношении менее чем десяти тысяч граждан РФ. В подавляющем большинстве случаев суды США поддержали просителей: за последние три с половиной года были одобрены прошения девяти с лишним тысяч россиян. Однако за последние полгода Трамп резко изменил иммиграционную политику и россиянам начали чаще отказывать в убежище.

Юристы рассказали журналистам, что суды США стали «гораздо более предвзятыми к доказательствам». В качестве примера они привели случай россиянина, который выиграл дело в Европейском суде по правам человека и получил поддержку известных организаций и СМИ.

«И вот с этим набором рекомендательных писем этот человек проиграл все суды, все апелляции», - подчеркнула юрист.

В расследовании отмечается, что процесс депортаций из США непрозрачен. По данным журналистов, обычно россиян по одному-двое вывозят на рейсах коммерческих авиалиний в третьи страны, у которых есть авиасообщение с Россией. В основным документы депортированным отдают только после окончания посадки на рейс в РФ.

Утверждается, что в июне и августе из США выслали большие группы россиян специальными рейсами. Так, рейс 27 августа отправился из Луизианы в Каир, на борту было как минимум 50 человек. Имена пассажиров не раскрываются, но известно, что среди них был человек, разыскиваемый в России по делу о дезертирстве. Один из пассажиров рассказал журналистам, что этот человек умолял не сажать его в самолет до Москвы, но египетская полиция привязала его к креслу.