Президент РФ Владимир Путин побеждает в "третьей мировой войне", пишет The Hill.

«Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, глава российского государства добивается своих целей, подрывая гегемонию Соединенных Штатов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит перерасти в мировую войну.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Российская Федерация не представляет угрозы для Североатлантического альянса ни при Трампе, ни после него, а дискуссии об этом абсурдны.