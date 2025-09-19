«Карт-бланш на геноцид»: Боррель о ситуации вокруг Израиля

Холокост обеспечил Израилю своего рода «карт-бланш на геноцид». Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года.

Жозеп Боррель задался вопросом, как такие действия стали возможны в современном мире.

«Думаю, из-за безразличия одних, соучастия других и из-за своеобразной индульгенции, которой пользуется Израиль: холокост дает ему своего рода карт-бланш. Он может делать все, что угодно», - заявил бывший глава евродипломатии.

Он также особо отметил, что его ужасает и то, что делают в этой ситуации европейцы.

Напомним, что Израиль отверг обвинения как «искаженные и ложные», назвав их «скандальными». По данным немецкого издания Bild (признано в РФ иностранным агентом), власти Германии также не поддержали выводы специальной комиссии ООН. Издание отметило, что все три председателя комиссии считаются сторонниками жесткой линии в отношении Израиля, как и сам Совет по правам человека ООН.