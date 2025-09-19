Выяснилась причина почти опоздания Трампа на встречу с британским монархом

В четверг, после встречи президента США Дональда Трампа в среду с британской королевской семьёй, мировые СМИ активно обсуждали, как и сколько глава Белого дома нарушил правил королевского этикета. В этом списке было и опоздание американского лидера со своей супругой на встречу с монаршими особами на целую 21 минуту. Как оказалось, был виноват не Трамп или его жена, а техническая неисправность вертолёта, на котором летела пара.

© Московский Комсомолец

Вертолёт Marine One совершил аварийную посадку в аэропорту Великобритании в четверг с президентом США и его женой Меланией на борту. У президентского вертолёта возникли «проблемы с гидравликой» во время полёта в аэропорт Станстед из поместья премьер-министра Кира Стармера в Чекерсе.

Чиновники заявили, что самолёт был посажен в аэропорту Лутон «в целях повышенной предосторожности». Президент США, находившийся в Великобритании со вторым историческим государственным визитом, пересел в вертолёт «поддержки», после чего путь продолжился.

В результате инцидента никто не пострадал, а американский президент прибыл в аэропорт на 20 минут позже запланированного срока. Затем пара села на борт Air Force One и отправилась обратно в Белый дом.

На фотографиях с места происшествия видны машины экстренных служб и вооружённая полиция на взлётно-посадочной полосе аэропорта Лутон.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила: «Из-за незначительной проблемы с гидравликой и в целях особой осторожности пилоты приземлились на местном аэродроме, прежде чем достичь аэропорта Станстед».

Она подтвердила, что президент и первая леди благополучно поднялись на борт вертолёта поддержки, а позже благополучно отправились обратно в США.

Трамп использовал свой вертолёт Marine One для путешествий между различными местами во время своего исторического визита в Великобританию. В ходе поездки король Карл III и президент США приветствовали «особые отношения» между двумя странами.

На отдельной встрече Трампа с премьер-министром Великобритании обсуждались вопросы кризиса с малыми судами, перевозящими мигрантов. Президент США заявил, что Великобритания теперь столкнулась с «очень похожей» проблемой в Ла-Манше и должна принять гораздо более жёсткие меры.

Он предупредил, что Великобритания не может позволить себе продолжать придерживаться мягкого подхода к кризису в Ла-Манше, и не согласился с позицией британского премьера по ряду вопросов.

Трамп заявил, что огромное количество иностранных преступников, гангстеров и психически больных людей нелегально въезжало в США, пока он не принял радикальные меры, включая депортацию некоторых из них в адские тюрьмы в Сальвадоре.

Он, в ходе беседы со Стармером, подчеркнул, что ситуация в Великобритании очень похожа на ту, которая развернулась в США.

Стармер же упрямо настаивал, что лейбористы серьёзно относятся к кризису в Ла-Манше. Он заявил, что «волшебного средства» не существует, но поспешил упомянуть о том, что в четверг первый мигрант был наконец отправлен обратно во Францию ​​в рамках новой договорённости «один прибыл, один уехал» после того, как в этом году во Францию ​​прибыло более 30 тысяч человек.