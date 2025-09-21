Трамп обратился к постпреду США при НАТО с просьбой насчет нефти из России

Lenta.ruиещё 4

Президент США Дональд Трамп призвал постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакера обсудить с Европой прекращение закупок российской нефти. Его цитирует РБК.

Трамп обратился к постпреду США при НАТО с просьбой насчет РФ
© ТАСС

Он отметил, что европейские страны покупают российское топливо, но им не следует этого делать. При этом глава государства усомнился, что «это будет продолжаться долго».

«Эй, Мэтт, им (странам Европы — прим. "Ленты.ру") нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста», — попросил он, пообещав, что Уитакер «больше не допустит этого».