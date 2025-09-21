Трамп обратился к постпреду США при НАТО с просьбой насчет РФ

Президент США Дональд Трамп призвал постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакера обсудить с Европой прекращение закупок российской нефти. Его цитирует РБК.

Он отметил, что европейские страны покупают российское топливо, но им не следует этого делать. При этом глава государства усомнился, что «это будет продолжаться долго».