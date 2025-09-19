«Фронт разорван»: подведены итоги визита Трампа в Великобританию

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию «разорвал» единый европейский фронт и подвел основу под особые отношения двух англосаксонских стран. Такое мнение высказал РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию продлился два дня - 17 и 18 сентября. Американского лидера и его жену Меланию Трамп приняли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и король Карл III.

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко обратил внимание на то, что Великобритании были обещаны инвестиции в размере 340 миллиарда долларов.

«В числе инвесторов - такие IT-гиганты, как Майкрософт, Гугл и OpenAI, от доминирования которых коллективно отбивается Евросоюз. Это как раз то, на что рассчитывал Лондон, когда выходил из ЕС», - пояснил он.

По словам эксперта, своим визитом Трамп подвел экономическую и технологическую основу под «особые отношения» двух англосаксонских стран. А премьер-министр Британии Кир Стармер выступил против Брюсселя, поддержав позицию Трампа о том, что давить на Россию надо через изоляцию Китая.

«Так что единый европейский фронт разорван (…) Теперь экономика Великобритании перепрошивается под солидарность "англоязычных стран", о чем и говорил Трамп на банкете в Виндзоре», - добавил Яковенко.

Ранее американский лидер заявил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российских энергоносителей. Кроме того Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% в отношении Китая, поскольку, по его мнению, это сыграет большую роль в урегулировании конфликта на Украине.