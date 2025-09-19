Автор «Комсомольской правды» Александр Гришин рассказал о «дворцах на крови» бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова. Речь идет об американской недвижимости, связанной с членами семьи Умерова.

Ранее украинский Центр по борьбе с коррупцией сообщил, что за семьей Умерова числится восемь элитных объектов недвижимости в США. Утверждается, что у экс-министра и его родственников три квартиры во Флориде, четыре виллы рядом с Майами и квартира на Манхэттене.

Отмечалось, что Умеров декларировал только арендованные апартаменты во Флориде площадью 137,4 квадратных метра, где живут его жена и трое детей. Эта квартира стоит более миллиона долларов, а ее аренда обходится в девять-десять тысяч долларов в месяц. В этом же штате в квартирах площадью более 134-х и 137 «квадратов» были ранее зарегистрированы супруга экс-министра обороны Украины и его отец.

Утверждалось, что жена Умерова зарегистрирована на вилле в курортном городе Бока-Ратон. Площадь виллы без земельного участка составляет 257 квадратных метров, а ее стоимость оценивается более чем в 900 тысяч долларов.

В пресс-службе Умерова сообщили, что он и его семья не владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США. Его представители отметили, что семья Умерова арендует одну квартиру, указанную в его декларации, а еще в двух объектах «проживают и самостоятельно оплачивают аренду» его родители и брат. Связь Умерова с другими объектами, указанными в расследовании, в его пресс-службе отвергли.

В июле Умеров был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Новым министром обороны страны стал бывший премьер Денис Шмыгаль.