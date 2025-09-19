Дружба с гвардейцем, флирт с Кейт и сомнительные комплименты: Конфузы Трампа в Британии

Государственный визит президента США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп в Великобританию уже запомнился рядом вопиющих нарушений этикета. Что именно сделала американская чета, вызвав недовольство британцев, разбиралось издание «Царьград».

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Великобританию 16 сентября. Президентскую чету принял король Карл III. Монарх вручил Трампу книгу в кожаном переплете, посвященную 250-летию Декларации независимости, и серебряную чашу. Трамп в ответ подарил копию меча Эйзенхауэра и брошь в виде цветка от Tiffany.

Нарушения протокола

При этом с самого начала визит пошел не по плану. Сначала президентский Boeing опасно сблизился с пассажирским самолетом Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком, затем Трамп на 15 минут опоздал на встречу с королевской семьей и заставил ждать принца Уильяма и его супругу принцессу Кейт Миддлтон.

По мнению британцев, опоздание американского лидера было проявлением неуважения, а также призвано продемонстрировать силу и авторитет Трампа.

Возмутило интернет-пользователей и вопиющее нарушение Трампом этикета. Он позволил себе похлопать Карл III по плечу, а также идти впереди короля Великобритании, непринужденно разговаривая с гвардейцем. Это заставило британцев задаться вопросом: почему американский лидер игнорирует правила и протоколы, которые до него всегда соблюдались.

«Когда Трамп был с Путиным, он был очень сдержан и вел себя прилично», - напомнили они.

При этом в 2019 году, еще в период правления Елизаветы II, Трамп также нарушил этикет и опередил английскую королеву на пару шагов. Однако тогда Букингемский дворец заявил, что «в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет».

Образы Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп также оказалась в центре внимания критиков. Выбрав для первого дня тренчкот Burberry и сапоги Dior, она подверглась множеству насмешек в соцсетях.

Длинный плащ Мелании Трамп интернет-пользователи сравнили с палаткой, а ее саму– с комичным детективом из сериала. Не остался без внимания и образ, который Мелания Трамп выбрала для встречи с королевской семьей. Пользователи обратили внимание не только на цвет и фасон, но и на то, как поля шляпы скрывали лицо первой леди едва ли не полностью. Образ мгновенно стал мемом.

«Я утром на работе до того, как выпил кофе», - иронизировали пользователи соцсетей.

Однако сенсацией стала не первая леди США, а принцесса Кейт Миддлтон, которая легко нашла общий язык как с Меланией Трамп, так и с ее мужем.

«Да он же флиртует с ней!» - прокомментировали общение Трампа и Миддлтон в ходе торжественного ужина пользователи соцсетей.

Также во время ужина Дональд Трамп, обращаясь к Карлу III, сделал несколько сомнительных комплиментов. Так, он отметил «беспрецедентную заботу» монарха о ветеранах, полностью проигнорировав тем самым многолетнюю работу принца Гарри по организации «Игр непобежденных».

Также Трамп обратил внимание на роль короля в воспитании принца Уильяма, заметив, что он прекрасно справился с этим. Младший же принц Гарри снова был забыт.

В соцсетях обратили внимание и на расцветку нарядов первых леди. Супруга Карла III Камилла надела платье синего цвета, а и Мелания Трамп сделала выбор в пользу желтого. В итоге получились цвета флага Украины, на что не преминули обратить внимание комментаторы.

При этом визит американской четы прошел на фоне акций протеста под лозунгами: «Нет расизму, нет Трампу», «Стоп Трамп», «Долой ядерные бомбы Трампа» и «Остановим геноцид в Газе».