Отказ Трампа выделить военную помощь Тайваню объяснили

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером оценил решение президента США Дональда Трампа заблокировать выделение крупного пакета военной помощи Тайваню, отметив, что оно внесет определенную разрядку в конфликт Вашингтона и Пекина из-за данного региона.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп отказался выделить Тайваню военную помощь на 400 миллионов долларов из-за желания заключить торговое соглашение с Китаем.

На фоне подобных решений американского президента вероятность вооруженного конфликта из-за Тайваня снижается, подчеркнул эксперт.

Полагаю, в ближайшее время такого конфликта не будет, поскольку действия Трампа в этом вопросе вносят определенную разрядку. США идут на ослабление помощи Тайваню ради достижения взаимоприемлемого компромисса с Китаем. Но обольщаться здесь тоже не нужно. Пока что речь идет просто об определенной перегруппировке. Основная задача Вашингтона в настоящее время – это смена власти в Венесуэле, поэтому он будет делать все, чтобы при смене режима Китай и Россия не начали оказывать помощь Каракасу. И в этом плане решение Трампа по блокировке помощи Тайваню – это некий «пряник» для Пекина. При этом с Россией ему пока не удалось выстроить приемлемые отношения. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Власти Китая понимают, что отказ Трампа одобрить выделение очередного пакета военной помощи является «промежуточным» решением в урегулировании тайваньского вопроса, добавил специалист.

«Они понимают, что со стратегической точки зрения такое решение ничего кардинально не изменит. Но, взвешивая все за и против, они воспринимают подобное решение как свою тактическую победу. Поэтому, думаю, в обозримой перспективе Китай постарается снизить военную эскалацию и не будет проводить военные учения близи Тайваня. Он также попытается дать понять США, что военный путь решения тайваньского вопроса не является приоритетным», - отметил Межуев.

Китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. С таким заявлением ранее выступил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь.