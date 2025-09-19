В Германии разгорелся новый конфликт

В Берлине вспыхнул новый спор о политике на Ближнем Востоке. Как сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом), после визита на Западный берег министр экономического развития Германии Рим Алабали-Радован предложила выделить 30 миллионов евро Палестинской автономии под руководством Махмуда Аббаса.

По сведениям издания, она уже заручилась поддержкой канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля. Алабали-Радован утверждает, что Израиль перестал перечислять палестинцам налоговые поступления, что привело к кризису в структурах автономии. По ее мнению, Германия должна вмешаться, чтобы покрыть финансовые потери.

«Но с планом не согласились в ХСС. На бюджетных слушаниях представительница ХСС Инге Грэсле заблокировала инициативу, заявив, что неясно, куда именно пойдут деньги и как они будут контролироваться», — говорится в публикации.

Лидер фракции ХСС Александр Хоффман отметил, что гуманитарная поддержка имеет значение, однако необходимо исключить вероятность, что эти средства могут быть использованы для проектов, которые ставят под угрозу безопасность Израиля.

Переговоры по этому вопросу продолжаются, хотя власти не собираются полностью отказываться от своей позиции. Испания уже сформировала специальный фонд для поддержки Палестинской автономии. В настоящее время канцлер Мерц находится с визитом в Мадриде, напоминают авторы.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом