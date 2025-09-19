Эксперт: Трамп не против «поглощения» Европы Россией

Американский экономист Рюдигер Бахман заявил, что президент США Дональд Трамп не против «поглощения» Европы Россией и сосредоточен на событиях в «его собственном» полушарии. Об этом сообщает Focus со ссылкой на эфир канала ZDF.

По мнению Бахмана, по большому счету Трампу все равно, что происходит на Украине. Эксперт добавил, что на американских сенаторов рассчитывать тоже не стоит.

«Конечно, всё еще есть несколько старых «ястребов», которые очень проукраински настроены. Но, в конце концов, все они боятся выступить против администрации слишком резко и столкнуться с оппонентом Трампа на праймериз», - отметил экономист.

Он добавил, что у американцев «иное видение мира», и в этом отношении первая администрация Трампа существенно отличается от второй. По мнению Бахмана, в Белом доме не хотят, чтобы европейцы противостояли Китаю и России.

«Напротив, американцы считают, что, поскольку европейцы слишком слабы, русские должны поглотить Европу. А Китайцы могут получить Азию», - заявил Бахман.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и страны НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. В сентябре появилась информация, что администрация Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Киеву, оплаченные другими странами. Их общая стоимость составила 500 миллионов долларов.