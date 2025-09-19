Известный футболист Франции раскритиковал Запад за двойные стандарты

Бывший футболист клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона высказался о двойных стандартах Запада. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», он обратил внимание на разницу реакции ФИФА и УЕФА на украинский конфликт и палестино-израильскую войну.

Он напомнил, что футбольные организации отстранили Россию от соревнований спустя всего четыре дня после начала спецоперации на Украине.

«Сейчас уже 716 дней длится то, что Amnesty International* (признана в РФ нежелательной организацией) называет геноцидом. И всё же Израилю по-прежнему разрешено участвовать. Откуда эти двойные стандарты», — добавил Кантона.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований из-за продолжающейся войны в секторе Газа. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет отстранять израильских спортсменов, заявив, что национальные олимпийский комитет страны соблюдает Олимпийскую хартию.

