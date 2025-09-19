Протесты во Франции, база США в Афганистане: о чем пишут зарубежные СМИ

Массовые протесты во Франции, отстранение телеведущего в США и заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном возвращении авиабазы Баграм в Афганистане оказались в фокусе внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи западных изданий по этому поводу в подборке «Рамблера».

Протесты во Франции

Тема массовых манифестаций, которые прошли во Франции 18 сентября, стала центральной для французских СМИ.

По данным МВД Франции, которые привел телеканал BFMTV, в демонстрациях приняли участие более 500 000 человек, в том числе 55 000 в Париже. Власти сообщили об аресте 309 человек, из которых 134 были заключены под стражу.

Со своей стороны, профсоюзы сообщили о миллионе участников акций протеста по всей стране, назав это «успехом», отмечает издание.

При этом газета Le Figaro отметила неожиданно доброжелательную атмосферу, которая была во время манифестаций в столице страны.

«Добродушная атмосфера контрастировала с разжигающими ненависть речами и призывами к насилию, циркулирующими в социальных сетях», - говорится в статье.

Издание привело в пример призывы поджигать баррикады, чтобы их сложнее было убрать, а также прокалывать шины автомобилей полиции. При этом правоохранительные органы вмешались, чтобы предотвратить нападения на магазин на бульваре Вольтера, а также ресторан быстрого питания и банк. «Ближе к вечеру полиция и жандармы перекрыли дороги, ведущие к площади Нации, чтобы «запереть» агрессивных протестующих», - отмечает газета.

В свою очередь газета Le Mond констатировала, что президент Франции Эммануэль Макрон и недавно назначенный премьер-министр Себастьен Лекорню очень сдержанно отреагировали на «общественный гнев». «Первый молчит, второй – невидим», - говорится в статье.

Киммел и опасения по поводу введения цензуры в США

Приостановка вещания знаменитого вечернего ток-шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC из-за высказываний ведущего Джимми Киммела об убийстве активиста Чарли Кирка вызывает опасения по поводу введения цензуры в США, утверждают американские СМИ.

По мнению Washington Post, Джимми Киммелу «надели намордник».

«Новость [об отстранении телеведущего от эфира] вызвала бурю негодования и обвинения в том, что телеканал ABC присоединился к кампании цензуры, направленной против одного из самых ярых критиков президента Дональда Трампа», - говорится в статье.

А в Wall Street Journal уверены, что решение об отстранении Киммела является нарушением Первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.

«Администрация Трампа использует влияние федерального правительства для подавления политических выступлений после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, которые она считает неприемлемыми», - пишет издание.

Напомним, что 31-летний Кирк был ранен в шею около 12:20 по местному времени 10 сентября в ходе своего выступления в кампусе университета Юты (UVU). Его доставили в больницу, и некоторое время поступали противоречивые сведения о его состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором выразил соболезнования семье Кирка. В своем заявлении в Truth Social он назвал его «великим» и «легендарным».

База Баграм в Афганистане

Западные СМИ также обратили внимание на заявление президента Дональда Трампа о том, что США намерены вернуть себе афганскую авиабазу Баграм.

Планы президента США Дональда Трампа по возвращению авиабазы Баграм в Афганистане могут быть расценены как повторное вторжение в страну, пишет агентство Reuters.

По словам одного из источников издания во властных кругах, для захвата и удержания авиабазы Баграм потребуются десятки тысяч военнослужащих, также будет необходим дорогостоящий ремонт и решение логистических вопросов по снабжению.

«Даже после того, как американские военные возьмут базу под свой контроль, потребуются огромные усилия по очистке и удержанию периметра вокруг нее, чтобы не допустить использования этой территории для ракетных обстрелов американских сил, находящихся внутри», - констатировал чиновник.

При этом Financial Times считает, что план по возвращению в Афганистан все больше занимает мысли президента США. Один из помощников сенатора-демократа пояснил газете, что среди должностных лиц на Капитолийском холме еще с весны ходят «слухи» об интересе Трампа к базе в Афганистане.

США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана в 2021 году. После чего к власти в стране пришли члены движения «Талибан» (запрещенная в России организация). Они дошли до Кабула и взяли город без боя, а затем сформировали правительство страны.

При этом новые власти Афганистана объявили о том, что хотят развивать позитивные отношения со всеми странами мира.