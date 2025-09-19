Политолог объяснил, почему Трамп похлопал короля Карла III по спине

Политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с «Постньюс» объяснил, почему президент США Дональд Трамп похлопал короля Карла III по спине во время визита в замок Виндзор.

Как заметил собеседник издания, американский лидер не собирался демонстрировать свое доминирование похлопыванием монарха по спине. Эксперт подчеркнул, что британский король — это не тот политический лидер, перед которым Трамп должен показывать свой статус.

Газарян утверждает, что на поведение президента США мог повлиять целый ряд факторов, к которым он отнес небрежность политика и плохую работу Белого дома, который плохо его подготовил.

При этом, по словам эксперта по международным отношениям, различие культур в данном случае роли не сыграло.