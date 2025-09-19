Обзор иноСМИ: «яростный ответ» Израиля Макрону и новая стратегия по Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Израиль теряет расположение американцев

Всё больше американцев считают, что США слишком активно поддерживают Израиль в его войне в Газе, пишет The Washington Post со ссылкой на данные нового социологического опроса. Пятьдесят три процента опрошенных демократов заявили, что США слишком сильно поддерживают Израиль. В прошлом году такой ответ дали 40 процентов демократов. Кроме того, о чрезмерной поддержке Израиля заявили 42 процента независимых избирателей (рост на восемь процентных пунктов). Почти половина респондентов-республиканцев считают, что США «подбирают правильный баланс» в поддержке Израиля.

В прошлом году 40 процентов опрошенных республиканцев заявили, что США недостаточно поддерживают Израиль. В этом году так говорят лишь 14 процентов (на 26 процентов меньше). В целом всё больше американцев считают, что США слишком сильно поддерживают Израиль - в этом году таких респондентов оказалось 37 процентов по сравнению с 30-ю процентами в прошлом году. Только десять процентов всех опрошенных американцев заявили, что США недостаточно помогают Израилю. При этом 40 процентов американцев считают, что США оказывают недостаточно помощи гражданскому населению Газы (на 30 процентов больше, чем год назад).

«Израиль готовит яростный ответ Макрону»

Франция готовится к жесткому ответу со стороны Израиля после того, как президент Эммануэль Макрон признает палестинскую государственность, пишет Politico. Ожидается, что Париж и другие страны объявят о своем решении 22 сентября на Генассамблее ООН. Летом французский президент удивил как союзников, так и противников, объявив, что Франция станет самой значимой западной демократией, признающей Палестину. По словам двух европейских чиновников и человека, знакомого с израильской позицией, Израиль готовит несколько вариантов ответа. Среди них - ускорение захвата Западного берега, закрытие французского консульства в Иерусалиме и посягательство на принадлежащие Франции территории в Израиле, такие как Елеонское святилище, место христианского паломничества. В 2024 году израильская полиция ворвалась на территорию комплекса на Елеонской (Масличной) горе, где расположен крупный монастырь, что спровоцировало дипломатический конфликт между двумя странами.

Израиль хочет дать понять, что правительство Биньямина Нетаньяху не поддастся международному давлению в палестинских вопросах, заявил источник Politico. Что бы ни случилось, отношения между Францией и Израилем «значительно ухудшатся», отметил европейский дипломат. Отношения между Израилем и Францией, где проживают самые большие в Европе еврейская и мусульманская диаспоры, осложнились «личной враждой» между Макроном и Нетаньяху, подчеркивается в статье. Недавно Нетаньяху направил Макрону письмо, в котором обвинил его в разжигании «антисемитского огня». По словам французского дипломата, Париж готовит ряд ответных мер против Израиля. Среди вариантов - закрытие израильского консульства и высылка израильских шпионов, работающих во Франции.

Трамп призвал Лондон отправить армию на границы

Президент США Дональд Трамп призвал Британию последовать американскому примеру и «привлечь военных» к контролю границ, пишет The Guardian. Трамп завершил свой второй государственный визит в страну предупреждением, что нелегальная миграция может разрушить Великобританию. Некоторые депутаты от Лейбористской партии уже предложили правительству направить Королевский флот в Ла-Манш, чтобы предотвратить переправу маломерных судов с мигрантами.

Во время своего визита в страну Трамп не делал провокационных заявлений, хотя и назвал план Британии признать Палестину «одним из немногих разногласий» стран. Источники газеты на Даунинг-стрит заявили, что усилия британского премьера Кира Стармера по построению теплых отношений с Трампом принесли свои плоды: пышность государственного визита помогла обеспечить обещание инвестиций на 150 миллиардов фунтов стерлингов в Британию от американских компаний.

Запад рассмотрит альтернативную стратегию по Украине

Шансы на вступление Украины в НАТО очень малы, поэтому западные союзники сосредоточились на альтернативной стратегии помощи Киеву, пишет The Independent. Западные страны рассматривают возможность инвестировать миллиарды долларов в украинскую военную промышленность, подчеркивает газета.

Если эта стратегия сработает, украинская военная промышленность в итоге поможет оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар конфликта, отмечается в статье. Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США работают с украинцами над тем, чтобы «обеспечить обмен технологиями в области беспилотников».

«Причина неясна»: новое решение Китая по торговле с РФ

Китай приостановил неофициальное субсидирование импорта меди и никеля из Росси и еще нескольких стран, сообщает Bloomberg. В течение многих лет китайские государственные предприятия могли получать скидку на закупки меди и никеля из России, Ирана и Монголии. Размер скидки составлял либо небольшой процент от стоимости металла, либо фиксированную сумму в зависимости от рыночной конъюнктуры. По словам источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, скидка была отменена в последних тендерах. По мнению собеседников агентства, отмена субсидии вряд ли существенно повлияет на масштабные поставки металла из России.

Причина изменения политики неясна, но, по словам источников, решение было принято еще до четырёхдневного визита президента РФ Владимира Путина в Китай в начале сентября. В ходе этого визита глава Китая Си Цзиньпин укрепил политические и экономические связи с Путиным, в том числе проложив путь к увеличению импорта российского газа. Экспорт российских металлов в Китай резко вырос после начала украинского кризиса. Bloomberg приводит данные, согласно которым продажи российской меди в Китай выросли на 66 процентов, а импорт никеля увеличился более чем вдвое. Отмена скидок произошла на фоне сохраняющегося переизбытка предложения на рынке никеля из-за роста производства в Индонезии за счет китайских инвесторов, отмечает агентство.