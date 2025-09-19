Украинский конфликт продлится до лета следующего года, заявил в интервью ТАСС замдиректора Института по изучению РФ при университете Цинхуа У Дахуэй.

«Я предполагаю, что он продлится как минимум до следующего лета», — поделился своей точкой зрения аналитик.

Нежелание украинской стороны урегулировать конфликт свидетельствует о том, что Европа продолжает курс на конфронтацию с Российской Федерацией, резюмировал Дахуэй.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что к январю 2026 года можно ожидать крах Украины.

Зеленский прокомментировал удары ВС России

По мнению разведчика, Вооруженные силы России в сложившихся условиях способны вести боевые действия дольше украинской армии.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил о том, что слова спецпосланника президента Соединенных Штатов Кита Келлога о том, что Российская Федерация якобы терпит поражение на Украине, не выдерживает никакой критики.