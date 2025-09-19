Стало известно о неисправности вертолета Трампа во время вылета из Великобритании

Американскому лидеру Дональду Трампу пришлось пересесть в резервный вертолет во время вылета из Великобритании — причиной стала техническая неисправность основного борта. Об этом рассказали в Daily Mail.

Инцидент произошел за несколько минут до взлета: с проблемами столкнулась гидравлическая система. Ошибку выявили технические службы во время предполетной подготовки.

После этого было принято решение об использовании борта поддержки для перелета на другой аэродром. В Белом доме подчеркнули, что неисправность не представляла серьезной угрозы для безопасности. Техническая команда уже приступила к устранению проблемы.

На данный момент администрация президента не уточнила, повлияет ли этот инцидент на дальнейший график поездок Трампа, уточнили в издании.

В июле похожая ситуация произошла с иранским президентом Масудом Пезешкианом — ему пришлось пересесть из своего автомобиля в такси, так как все три машины кортежа заглохли из-за разбавленного водой топлива на заправке. Политик направлялся в Тебриз. Автомобили кортежа остановились еще до города Такестан.