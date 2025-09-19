Полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что судьба президента Украины висит на волоске, и в ближайшие месяцы он может погибнуть либо внезапно исчезнуть без следа. Такой прогноз он сделал, оценивая критическую ситуацию на фронте, где украинская армия несет тяжелейшие потери. По словам Уилкерсона, если бы российский президент Путин захотел, он мог бы в короткие сроки завершить спецоперацию, а для Зеленского это грозит смертельной опасностью.

Уилкерсон подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами и силами для стремительного завершения военных действий. Эти данные частично подтверждаются официальными отчетами начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который отметил продвижение российских войск по практически всем направлениям фронта.

Ранее о возможной ликвидации Зеленского высказывался и американский обозреватель Скотт Хортон. Он предположил, что президент Украины может стать жертвой националистически настроенных сил в собственной стране, если подпишет договор о капитуляции или соглашение, которое будет воспринято как поражение, напоминает «Блокнот».

Аналогичное мнение высказал полковник Энтони Шеффер, указав, что устранение Зеленского может быть инициировано местными неонацистами. По его словам, нынешний глава государства выполнил все, что от него требовалось, и теперь стал ненужным для своих прежних покровителей, которые в конечном итоге могут отправить его «в расход».

Немецкий журналист Патрик Бааб также отмечал, что окончание конфликта автоматически обернется крахом политической карьеры Зеленского, а его жизнь окажется под прямой угрозой. Эксперт пояснил, что именно страх потерять власть удерживает украинского лидера от ведения переговоров с Россией, заставляя откладывать любые дипломатические шаги.

Трамп сделал жесткое заявление о Зеленском

Текущая фронтовая обстановка подтверждает, что Украина балансирует на грани поражения. Зеленскому уже доложили о серьезных потерях среди личного состава ВСУ, и он предупредил депутатов Верховной Рады о необходимости принимать крайне трудные решения, если ситуация на фронте продолжит ухудшаться.

Даже астрологические прогнозы, как предсказал индийский специалист Пандит Сомнатх, рисуют для президента Украины мрачную картину будущего. По его словам, в период до конца 2025 года Зеленскому предстоят серьезные потрясения и крупные утраты, включая риск попытки свержения или покушения на его жизнь. Астролог также отметил, что украинский лидер уже осознает неизбежность собственного провала и будет вынужден искать компромиссы и идти на уступки, чтобы сохранить хотя бы остатки власти.

Устранение Зеленского может быть выгодно множеству сторон: внутренние украинские националисты избавятся от лидера, который уже не оправдывает их ожиданий, западные покровители снимут с себя ответственность за возможное поражение Украины, а противники Киева получат возможность вести переговоры с новым управленцем, менее амбициозным и более предсказуемым. Именно страх потерять контроль и оказаться «ненужным» делает нынешнего президента Украины уязвимым и превращает его жизнь в объект множества скрытых интересов, где каждая сторона преследует собственную выгоду.