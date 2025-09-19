В США нашли улику в деле о загадочной расправе над россиянином

В США нашли нож, которым могли расправиться над россиянином Вадимом Кругловым на фестивале Burning Man 30 августа. Об этом сообщает ABC7.

По словам официальных лиц, ранение, по всей видимости, было нанесено в результате единственного удара ножом в шею. Поиски подозреваемого продолжаются. Полицейские заявили, что уже опросили «нескольких участников, находившихся в непосредственной близости» к месту загадочной расправы.

Ранее отец Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. В видеообращении он отметил, что расследованием занимается местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему. Круглов призвал американского лидера дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию преступления.